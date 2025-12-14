Sakarya'da Beyaz Lahana Hasadı Sürüyor: Tarladan 40-50 TL, Pazarda 150-200 TL

Sakarya'da beyaz lahana hasadı sürüyor

Turşusu başta olmak üzere çorbası, dolması, salatasıyla mutfak kültürlerinde önemli yer tutan beyaz lahana, Sakarya tarlalarında hummalı bir şekilde toplanmaya devam ediyor. Tarladan 40 liraya çıkan ürün ise tezgahlarda 200 liradan alıcı buluyor.

Hasat süreci ve değerlendirme

Sakarya’nın verimli topraklarında yetiştirilen beyaz lahanalar, yağmur, çamur, sıcak-soğuk demeden bin bir emekle kesilerek hem iç piyasaya gönderiliyor hem de turşuluk olarak hazırlanıyor. Üreticiler bu yılki verimden memnuniyet duyduklarını ve lahananın kışın habercisi olduğunu belirtiyor; sebzenin her yaştan tüketiciye hitap ettiğini vurguluyorlar.

Üreticinin sözleri: Fiyat farkı üzüyor

Büyükesence Mahallesi’nin muhtarı ve üreticilik yapan Sadettin Duman şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Mahallemizde 5 bin dönü arazisinin yaklaşık 2 bin dönümünde lahana var. Totale bakacak olursak Sakarya’da yaklaşık 3 bin 500 dönüm lahana ekilmiş durumda. Hasat devam ediyor. Lahana kış sebzesidir ve ekimlerini Temmuz 15 ile Ağustos’un 15’ine kadar devam eder. Lahanadan sarma, turşu ve yemek yapılır. Lahana dışında diğer ürünlerde de geçerlidir su olmadan olmaz. Bin bir emekle toplanıyor çapa, kesim bakımın yanı sıra yağmur ve çamur demeden çalışıyoruz. Artı hava şartları da çok önemli kaliteli olması için. Lahanalar tane olarak satılır ve pazarcılar 40-50 bandında bir fiyatla alıyor ancak pazarda ise 150-200 liraya satılıyor biz bunu görünce şaşırıyoruz. Tarladan 40-50 liraya alınan lahana pazarda 200 lira insan üzülüyor. Ama her mahsul genelde böyle oluyor. Tarlada, köylüde ucuz, pazarda pahalı. Üreticiyi de düşünmek lazım. Toptancı, aracı da kazanıyor ama bu kadar fark olmaması lazım. Bu ürünün hasadı büyük bıçaklarla yapılıyor. Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz hatta kar yağarken bile çalıştığımız oldu. Günlerimiz hep yağmurlu geçiyor bizimde yağmurluklarımız var onları giyerek çalışmaya devam ediyor.'

Öne çıkan veri: Tarlada 40-50 TL bandında alınan lahananın pazarda 150-200 TL'ye satılması, üreticiler ile tüketici arasındaki fiyat farkını gözler önüne seriyor.

