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Sakarya'da Bir Gün Sinekleri Korkutucu 'Ölüm Uçuşu' Gerçekleştirdi

Sakarya Nehri'nden çıkan birgün sinekleri, çiftleşmek için 'ölüm uçuşu' yaparak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 00:41
Sakarya'da Bir Gün Sinekleri Korkutucu 'Ölüm Uçuşu' Gerçekleştirdi

Sakarya'da Bir Gün Sinekleri 'Ölüm Uçuşu' Yaptı

Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek üzere havalanan birgün sinekleri, adını halk arasında Mayıs Sineği veya Söğüt Sineği olarak bilinen bu tür, göz alıcı bir "ölüm uçuşu" gerçekleştirdi. Temmuz ayının başında, yıllar süren erginleşme süreçlerinin ardından su yüzüne çıkan sinekler, çiftleşmek için İkinci İnönü Caddesi'ndeki tarihi Sakarya Köprüsü çevresinde toplandı.

Bir Günlük Yaşam Döngüsünde Dikkat Çeken Anlar

Çiftleştikten sonra toplu olarak ölen birgün sinekleri, köprüye düştüklerinde zemin koşullarının kayganlaşmasına sebep oldu ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bu durum, köprü üzerindeki trafiğin aksamasına yol açtı. Öte yandan, bazı vatandaşlar köprüye düşen sinekleri merakla incelemek için yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Bu ilginç doğa olayı, hem görselliği hem de taşıdığı anlam ile Sakarya'da dikkat çeken bir manzara oluşturdu.

Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu"...

Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.

Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu"...

Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.

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