Sakarya'da Boğularak Hayatını Kaybeden Sporcu Kağan Ege Baran Toprağa Verildi

Sakarya'da Trajik Kaza: 15 Yaşındaki Sporcu Hayatını Kaybetti

Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların yer aldığı bir kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu boğulan 15 yaşındaki Kağan Ege Baran'ın cenazesi bugün toprağa verildi.

Baran'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezinden alınarak, yakınları tarafından Adapazarı ilçesindeki Kavaklı Camisi'ne getirilmiştir. Cenaze, öğle namazının ardından Arifiye ilçesindeki Hanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Cenaze törenine, Baran’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve birçok vatandaş katıldı.

Kaza Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Olay, 28 Mart'ta Sakarya'nın Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kanoların devrilmesiyle gerçekleşti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yaşanan bu kaza sonrası, bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 6 sporcu ile eğitmen kurtarılırken, kaybolan Kağan Ege Baran’ın cesedi kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulundu.

Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu suda kaybolan sporcuyu arama çalışması devam ediyor. Vali Rahmi Doğan (sol 3), bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu suda kaybolan sporcuyu arama çalışması devam ediyor. Vali Rahmi Doğan (sol 3), bölgeye gelerek inceleme yaptı.