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Sakarya'da Bungalov Dolandırıcılığı Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltında

Sakarya merkezli operasyonda, 13 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerine karışan 50 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:51
Sakarya'da Bungalov Dolandırıcılığı Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltında

Sakarya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Sakarya merkezli olarak yürütülen bir operasyonla, 13 ildeki bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık Koordinesi ve Emniyet Müdürlükleri İşbirliği

Sakarya, Pamukova ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyonda 50 Şüpheli Yakalandı

Gerçekleştirilen operasyonda, Sakarya'nın yanı sıra Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya illerinde 50 şüpheli yakalandı.

263 Bin Lira Maddi Zarar Belirlendi

Ayrıca, Sapanca ilçesinde yer alan bungalov işletme hesaplarına ait bilgilerin sahte sayfalarda kullanıldığı ve bu sayede vatandaşların toplam 263 bin lira mağdur olduğu belirlendi.

Arama ve Ele Geçirilen Deliller

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı düşünülen GSM hatları ve ATM kartları, tarihi eser niteliği taşıyan 12 sikke, bir ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Mal Varlığı Değerlerine El Konuldu

Öte yandan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan dolayı şüphelilere ait 15 milyon lira değerinde 10 binek araç ve 1 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası da el konuldu.

Sakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar...

Sakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı. Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açmak suretiyle kişilerin toplam 263 bin lira mağdur edildiği belirlendi. Yapılan aramalarda çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

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