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Sakarya'da Cinayet Zanlısına Yardım Eden İki Oğul Tutuklandı

Sakarya'da bir cinayet zanlısına yardım eden iki oğlu, Jandarma tarafından tutuklandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:14
Sakarya'da Cinayet Zanlısına Yardım Eden İki Oğul Tutuklandı

Sakarya'da Cinayet Zanlısına Yardım Eden İki Oğul Tutuklandı

Sakarya'da 2022 yılında meydana gelen bir cinayetle ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, katil zanlısı N.B. yakalandı. Bu zanlıya yardım eden iki oğlu A.B. (24) ve A.E.B. (26), İstanbul'da gizlendikleri evde gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

Cinayet Olayı ve Zanlının Takibi

1 Temmuz 2022 tarihinde Akyazı ilçesindeki Kuzuluk Orta Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sezgin N. üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, katil zanlısı N.B.'nin firar ettiği ve izini kaybettirdiği tespit edildi. Şüphelinin, peruk takarak kılık değiştirdiği ve sahte isimler kullanarak başkalarının üzerine kayıtlı telefon hatlarını kullandığı belirlendi.

JASAT ekipleri, cinayet gününde Sakarya'ya geri dönen N.B.'yi takibe aldı. Zanlının, Adapazarı ilçesi Sakarya Nehri yakınında gizli bir barakada bulunduğu ve oradan çıkarken bir akaryakıt istasyonunda yakalandığı öğrenildi.

Operasyon Sonrası Gelişmeler

Gözaltına alınan N.B.'nin üzerinden 2 adet tabanca, 42 fişek ve peruk ele geçirildi. Bu olayla ilgili tutuklanan iki oğlu da adliyeye sevk edilerek hakim önüne çıkarıldı ve tutuklandı.

JASAT ekipleri, olay yerindeki kamera kayıtları ve çeşitli araştırmalar neticesinde bu başarılı operasyona imza attı.

Sakarya'da 2022'de işlenen cinayete ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından...

Sakarya'da 2022'de işlenen cinayete ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan katil zanlısına yardım ettiği tespit edilen 2 oğlu tutuklandı.

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