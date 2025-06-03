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Sakarya'da Çocuklara Çevre Bilinci Aşılayan 'Oyuncak Dönüşüm Festivali' Gerçekleşti

Sakarya'da düzenlenen 'Oyuncak Dönüşüm Festivali' çocuklara çevre bilinci kazandırdı, eski oyuncakları tamir etti.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 16:08
Sakarya'da Çocuklara Çevre Bilinci Aşılayan 'Oyuncak Dönüşüm Festivali' Gerçekleşti

Sakarya'da 'Oyuncak Dönüşüm Festivali' Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği Yeşil Haftası kapsamında Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirilen 'Oyuncak Dönüşüm Festivali', çocuklara çevre bilinci aşılamayı hedefliyor.

Eski Oyuncaklarla Yeni Başlangıçlar

Etkinliğe katılan çocuklar, eski oyuncaklarını onararak çevrenin önemi hakkında bilgi sahibi oldular. Yusuf Alemdar, festivale katılan öğrencilerin eski oyuncaklarını yenileriyle takas ettiğini ve yıpranan oyuncaklarını atölyede uzmanlarla tamir ettiklerini belirtti.

Çocukların Yaratıcılığına Destek

Atölyeler sırasında çocuklar, yeni oyuncaklar da tasarlayarak ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırmak üzere oyuncak bağışında bulundu. Festivalde, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçiren çocuklar, eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Anlamlı Mesaj

Etkinlik alanında çocuklarla oyun oynayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Çocuklara yeşili, doğayı, hayvanları sevmeyi aşılamayı amaçlıyoruz." diyerek, yarının teminatı olan çocukların paylaşımcı ve güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Etkinliğin Çocuklara Katkıları

Oyuncak tamir ustası Müberra Kocabıyık, çocukların heyecanını ve mutluluğunu dile getirerek, "Bozulan oyuncakları tamir için verip, yerine başka oyuncak almaları hoşlarına gitti." şeklinde konuştu.

Festivalde çocukların ilgiyle katıldığını belirten anne Esra Çatır, etkinliğin hem çocukların hem de velilerin eğlendiği bir alan sunduğunu ifade etti.

Çocukların Eğlenceli Anları

Yasin Efe Çetin, "Çok güzel yer, arkadaşlarımla oynadım. Birazdan yüzümü boyatacağım." diyerek festivalin tadını çıkardığını söyledi. Diğer bir katılımcı Hira Süzer ise, festivalde oyuncak bebeklerini tamir ettirip eğlenceli etkinliklere katıldığını aktardı.

Sakarya'da festivale katılan öğrenciler, eski oyuncaklarını onararak çevrenin önemi konusunda...

Sakarya'da festivale katılan öğrenciler, eski oyuncaklarını onararak çevrenin önemi konusunda bilinçlendirildi.

Sakarya'da festivale katılan öğrenciler, eski oyuncaklarını onararak çevrenin önemi konusunda...

Sakarya'da festivale katılan öğrenciler, eski oyuncaklarını onararak çevrenin önemi konusunda bilinçlendirildi.

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