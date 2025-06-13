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Sakarya'da Devriye Motosikletin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki Nazife Can yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 11:53
Sakarya'da Devriye Motosikletin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Kaza

Sakarya'nın Erenler ilçesi Kayalar Memduhiye Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, 33 yaşındaki Nazife Can idaresindeki traktör devrildi. Aracın mıcırlı yolda virajı almakta zorlanması sonucu devrilen traktör, sürücüsünün yaşamını sonlandırdı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, traktörün altında kalan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri Başlatıldı

İtfaiye erleri, traktörün altından Can'ı çıkardıktan sonra cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bu trajik kaza, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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