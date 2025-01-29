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Sakarya’da Ekonomiye Katkı Sağlayan Firmalar Ödüllendirildi

Sakarya'da, ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları '2024 Sakarya'nın Yıldızları' etkinliğinde ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:13
Sakarya’da Ekonomiye Katkı Sağlayan Firmalar Ödüllendirildi

Sakarya'da Ekonomi Ödülleri Dağıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya'da gerçekleştirilen '2024 Sakarya'nın Yıldızları' etkinliğinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan firmaları ve iş insanlarını ödüllendirdi. Hisarcıklıoğlu, "Başarı asla tesadüf değildir, ancak çalışarak, üreterek ve cesaretle risk alarak elde edilir," dedi.

Başarı ve Dayanışma

Etkinlikte konuşan Hisarcıklıoğlu, ödül alanların cesaret ve yenilikçilikle Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini belirtirken, bu başarıların alın terinin ve azmin sonucu olduğunu vurguladı. "Başarının sadece özel sektörün değil, şehir yöneticilerinin de iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışmasıyla mümkün olduğunu düşünüyorum," diye ekledi.

Sakarya'nın Ekonomik Gücü

Hisarcıklıoğlu, Sakarya’nın geçen yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6,3 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye'nin en büyük 7'nci ihracatçı ili olduğunu kaydetti. Otomotiv üretiminde Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olan Sakarya, 6 OSB ve birçok sanayi tesisiyle üretim merkezi olmayı sürdürüyor.

2030 Hedefi

Sakarya'nın 2030'da 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı beklediğini belirten Hisarcıklıoğlu, ödül alan iş insanlarına teşekkürlerini iletti.

Sakarya'nın Yatırım Potansiyeli

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise Sakarya'nın yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldiğini belirtti. "Şehrimizin yerel yöneticileri olarak iş adamları ve esnafımızın sorunlarını dinleyip onlara çözüm üreteceğiz," ifadelerini kullandı.

Kültürel Zenginlik

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Sakarya'nın sadece sanayi değil, tarım ve turizm alanlarında da önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak, Sakarya'nın bir Türkiye mozaiği olduğunu söyledi. Altuğ, şehrin gelişim merkezi haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Etkinlik sonunda ihracat, istihdam, büyük sanayi kuruluşları, teknolojik gelişim, girişimcilik, sürdürülebilirlik, yaşam boyu başarı gibi kategorilerde toplam 34 ödül verildi.

Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları, "2024 Sakarya'nın...

Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları, "2024 Sakarya'nın Yıldızları" programında ödüllendirildi. Programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan (solda), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada) ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sağda) da katıldı.

Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları, "2024 Sakarya'nın...

Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları, "2024 Sakarya'nın Yıldızları" programında ödüllendirildi. Programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan (solda), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada) ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sağda) da katıldı.

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