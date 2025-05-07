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Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali Resmen Açıldı

Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 16:54
Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali Resmen Açıldı

Sakarya'da Yenilenebilir Enerji Dönemi Başladı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Eksim Rüzgar Enerji Santrali resmi olarak hizmete girdi. Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önemli Protokol Üyeleri Açılışta Bir Araya Geldi

2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ile Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ve Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay açılış kurdelesini birlikte kesti.

Günün Anısına Anlamlı Hediye

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyelerine günün anısına makas hediye etti. Tören sonrası duaya katılan protokol üyeleri, toplu fotoğraf çekildi.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Açılış töreninde ayrıca İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da yer aldı.

Eksim Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışı, bölgedeki yenilenebilir enerji yatırımları açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Eksim Rüzgar Enerji Santrali hizmete alındı. Törende, Sakarya Valisi...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Eksim Rüzgar Enerji Santrali hizmete alındı. Törende, Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sağ 4), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar (sol 4), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sağ 3), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Yunus Tever (sol 2), MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş (solda) ve Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli (sol 3) ile Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay (sağda) açılış kurdelesini kesti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Eksim Rüzgar Enerji Santrali hizmete alındı. Törende, Sakarya Valisi...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Eksim Rüzgar Enerji Santrali hizmete alındı. Törende, Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sağ 4), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar (sol 4), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sağ 3), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Yunus Tever (sol 2), MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş (solda) ve Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli (sol 3) ile Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay (sağda) açılış kurdelesini kesti.

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