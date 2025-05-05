Sakarya'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Kaza: Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Birbiriyle Çarpıştı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, elektrikli bisiklet ile motosiklet arasında meydana gelen çarpışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Olayın Detayları

D-100 kara yolu Düzce istikametinde, Emirhan Gözalan'ın kullandığı motosiklet ile H.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Büyükesence Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kaza ihbarıyla birlikte polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yapılan ilk sağlık kontrollerinde Gözalan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Gözalan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne gönderildi.

Yaşanan bu trajik kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.