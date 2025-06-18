Sakarya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Karasu İlçesinde Trafik Kazası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Karasu-Akçakoca yolu'nda meydana gelen bir trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay, Küçükkarasu mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

İddiaya göre, far ve stop lambası yanmayan A.A.S. yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobil, yarış halindeki motosiklet grubundaki Sıtkı G. tarafından kullanılan 10 AFM 241 plakalı ve B.G. tarafından sürdürülen 35 BTN 712 plakalı iki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yol kenarındaki yola devrilirken, B.G'nin motosikletinde yangın çıkarken, Sıtkı G.'nin kullandığı motosiklet ise ikiye bölündü.

Yaralılar ve Olay Yeri Müdahalesi

Kazanın ardından, A.A.S., M.A.S. ve B.G. hastaneye kaldırılırken, Sıtkı G. kazada hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.