Sakarya'da İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası

Sakarya'da Cinsel İstismar İddiası

Sakarya'da, iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.G. tutuklandı. Olay, Serdivan Kırantepe mevkisinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

İddiaya göre, M.G. otomobiliyle 14 yaşındaki iki kız çocuğunu alarak belirtilen bölgeye götürdü. Burada, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Ailelerin Bildirimleri ve Gözaltı Süreci

İstismar olayının ardından, çocuklar durumlarını ailelerine bildirdi. Ailelerin yaptığı şikayet üzerine, polis ekipleri hızla harekete geçti ve zanlıyı gözaltına aldı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.