DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,04 0,12%
ALTIN
3.043,51 -0,68%
BITCOIN
2.466.449,15 -3,41%

Sakarya'da İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası

Sakarya'da iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:27
Sakarya'da İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası

Sakarya'da Cinsel İstismar İddiası

Sakarya'da, iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.G. tutuklandı. Olay, Serdivan Kırantepe mevkisinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

İddiaya göre, M.G. otomobiliyle 14 yaşındaki iki kız çocuğunu alarak belirtilen bölgeye götürdü. Burada, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Ailelerin Bildirimleri ve Gözaltı Süreci

İstismar olayının ardından, çocuklar durumlarını ailelerine bildirdi. Ailelerin yaptığı şikayet üzerine, polis ekipleri hızla harekete geçti ve zanlıyı gözaltına aldı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
2
Rusya, 131 Avustralyalıya Giriş Yasağı Getirdi
3
ABD'nin Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehlikede
4
İspanya'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Büyük Hasar Oluştu
5
Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı
6
Fethiye'de 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ta GÖKBEY Helikopterinin Teslimatını Yaptı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek