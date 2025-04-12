Sakarya'da İşletmeci, Günlük Gelirini Gazze'ye Bağışladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Orta Doğu mutfağına ait falafel satışı yapan işletmeci, önemli bir dayanışma örneği gösterdi. 6 aydır faaliyet gösteren işletme sahibi Ömer Yılmaz, bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

Ömer Yılmaz, 10 Nisan tarihinde elde ettiği 18 bin liralık kazancını, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye göndereceğini duyurdu. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin'de yaşanan acılara dikkat çekti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, "İnsanların bu konuda daha da bilinçlenmesi için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Yılmaz, bu bağışın amacının zulmün, acıların ve katliamın son bulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal medyadan işletmemizin bir günlük kazancını İHH aracılığıyla Gazze'ye bağış yapacağımızı duyurduk. Dostlarımız ve arkadaşlarımız vasıtasıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdik. 18 bin liralık gelirimiz oldu. Bundan sonraki süreçte her ay zulüm gören Orta Doğu ülkeleri için yardımlar yapmayı düşünüyoruz. İnanılmaz bir destek aldık; farklı şehirlerden insanlar bizimle iletişime geçerek bağış yapmak istediklerini ifade etti.”

Bağış gününden sonraki gün bile destek olmak isteyenlerin araması, Yılmaz’ın bu kampanyaya olan duyarlı destekten ne kadar memnun kaldığını göstermektedir.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Orta Doğu mutfağına ait falafel satışı yapan işletmeci, bir günlük gelirini Gazze'ye bağışladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Orta Doğu mutfağına ait falafel satışı yapan işletmeci, bir günlük gelirini Gazze'ye bağışladı.