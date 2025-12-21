Sakarya'da İstavrit Bolluğu: Hamsi Gürcistan'a Kaydı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve hamsinin rotasını Gürcistan sularına çevirmesiyle Sakarya'da tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanıyor. Uygun fiyatı ve tazeliğiyle dikkat çeken istavrit tüketicinin ilgisini çekiyor.

Tezgah fiyatları

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 200-250 lira bandında satışa sunulurken, istavrit 100-150 lira arasındaki fiyatıyla sezonun en çok tercih edilen balığı oldu.

Balıkçı Ramazan İbiş'in değerlendirmesi

Balıkçı Ramazan İbiş, 1 Eylül'de başlayan sezonda hamsinin başlangıçta bol olduğunu ancak iklim koşullarının değişmesiyle durumun değiştiğini aktardı. İbiş, "Sezonda hamsi boldu ancak palamut az miktarda oldu. 2 aydan beri iklim şartlarının değişmesinden kaynaklı havaların sıcak gitmesine bağlıyoruz işi. Hamsi boldu, Gürcistan’a geçti. Azaldı ve şu an az miktarda geliyor. Bir kısım dondurulmuş hamsi var, bir kısım taze hamsi var. Hamsi şu an tezgahlarda az bulunuyor, iki ay önceki bolluk yok" dedi.

Fiyatlar ve beklentiler

İbiş, hamsinin azalmasının fiyatına yansımadığını vurgulayarak, "Hamsinin azalması fiyatını etkilemedi. Az olmasına rağmen fiyatı 200-250 lira bandında seyrediyor. Dondurulmuş balıklar 100 liraya kadar düşüyor. İstavrit bol ve ucuz olduğu için daha çok rağbet görüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca şu an tezgahların hakimlerinin istavrit ve uskumru olduğunu belirten İbiş, "Ocak ve şubat aylarında havaların soğumasıyla sular da soğuyacak. Hamsinin tekrar bollaşmasını bekliyoruz" dedi.

Tüketici tercihi

Celaleddin Avcı ise hamsiyi çok sevdiğini ancak yokluğunda yerini istavrite bıraktığını belirterek, "İstavriti tercih ediyorum, taze ve günlük çıktığı için. 15 gün önce hamsiye epey alışmıştık ve yiyorduk. Hamsiyi de çok seviyoruz ancak şu anda istavrit gündemde, istavriti tercih ediyoruz" diye konuştu.

