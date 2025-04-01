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Sakarya'da Kavga: 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada 19 kişi adliyeye sevk edildi. 2 yaralı, 19 şüpheli ve sağlık kontrolleri detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:32
Sakarya'da Kavga: 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 30 Mart tarihinde meydana gelen bir kavgada 2 kişinin yaralanması üzerine 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Karaağaç Bulvarı üzerindeki bir büfede gürültü sebebiyle iki kişi ile bir grup arasında çıkan tartışmayla başladı. Kavga kısa sürede büyüyerek yaralanmalara yol açtı.

Olayın ardından gözaltına alınan 19 zanlının, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanarak, sağlık kontrolünden geçmesi için hastaneye götürüldü. Gözaltındaki şüphelilerden 7'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Yaralıların durumu ve olayın ayrıntıları araştırılmaya devam ediyor.

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