Sakarya'da Kereste Atölyesinden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Kaza

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen bir kaza, bir gencin hayatına mal oldu. Kereste atölyesinin çatısına çıkan Bulut Bumin (17), bastığı yerin çökmesi sonucu yere düştü.

Olayın Detayları

Olay, Yayla Mahallesi'nde arkadaşları ile birlikte fotoğraf ve video çekmek amacıyla çatıda bulunan Bulut'un düştüğü sırada gerçekleşti. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan genç, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni

Bulut Bumin'in cenazesi, ikindi namazının ardından Kocaali Sahil Mezarlığı'na defnedilecektir.

Olay, gençler arasında yapılan bu tür tehlikeli aktivitelerin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.