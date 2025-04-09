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Sakarya'da Komşular Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Daha Tutuklandı

Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı, olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 23:45
Sakarya'da Komşular Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Daha Tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan tarihinde komşular arasında meydana gelen silahlı kavgada son gelişmeler yaşandı. Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Kavga sonrasında gözaltına alınan N.Y. (48), G.Ö. (39) ve F.U.U. (17) adlı şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili başka bir şüphelinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Gözaltı kararı bulunan bu kişi henüz adliyeye sevk edilmedi.

6 Nisan'da iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında, tarafların birbirlerine tabancayla ateş açtığı öğrenildi. Bu çatışmada Y.Ö., O.Ö. ve V.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.Ö. ile F.Y. hastaneye kaldırıldıklarında yaşamlarını yitirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheli de tutuklandı. Geçmişte, 2 Nisan'da iki aile arasında yaşanan bir başka kavgada da 2 kişi tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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