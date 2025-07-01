Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Sakarya'da Metrobüs Seferleri Ücretsiz Başlıyor

15 Temmuz tarihi, Sakarya'da metrobüs seferlerinin başlamasıyla birlikte özel bir anlam kazanıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği metrobüs hattı, okullar açılana kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Projenin Hızla Tamamlanması

İstanbul'da başlayan metrobüs uygulamasının Sakarya'ya da gelmesi büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Sakarya'da metrobüs hatlarının yapımı ile ilgili olumlu haberler, halkı büyük ölçüde sevindirdi. Proje, yalnızca 5 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı ve ilk seferin 15 Temmuz'da başlayacağı açıklandı.

Çarpıcı Yatırım ve Ücretsiz Hizmet

Projenin maliyetinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu belirtilirken, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, benzer bir hattın İstanbul’da 17 ayda tamamlandığını aktardılar. Sakarya'da gerçekleştirilen test sürüşünde ise seferlerin, okullar açılana kadar tamamen ücretsiz olacağı vurgulandı.

Yeni Metrobüs Hattı ve Durakları

Toplamda 19,5 kilometre uzunluğa sahip olan yeni metrobüs hattı, Şehir Hastanesi'nden başlayarak Adapazarı Gar Meydanı'na kadar uzanıyor. Bu hat, 13 modern istasyon ile desteklenecek. Gar Meydanı-Camili hattının ilk seferleri, 15 Temmuz'da yolcularını taşımaya başlayacak.

Halk İçin Büyük Jest

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, halkın yeni ulaşım sistemine kolayca adapte olabilmesi için önemli bir jest yaparak, Gar Meydanı-Camili hattındaki seferlerin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına kadar tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. Bu uygulama, vatandaşlara metrobüs konforunu tecrübe etme fırsatı sunacak.