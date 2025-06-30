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Sakarya'da Orman Yangını: Çiftçi Mustafa Bulut'tan Duygusal Açıklamalar

Sakarya'daki orman yangını, ekinleri ve tarım aletlerini zarar gören çiftçi Mustafa Bulut'un hayatını altüst etti.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 19:25
Sakarya'da Orman Yangını: Çiftçi Mustafa Bulut'tan Duygusal Açıklamalar

Sakarya'da Orman Yangını: Çiftçi Mustafa Bulut'tan Duygusal Açıklamalar

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekinleri ve tarım aletleri tahrip olan çiftçileri derinden etkiledi. Mustafa Bulut (63), Hacıyakup Paşalar mevkiinde 3 gün önce başlayan yangın sonrası yaşadığı acıları dile getirdi.

Bulut, yangının Bilecik'in Gölpazarı ilçesine kadar ulaştığını ve hayatında ilk kez bu denli yıkıcı bir olayla karşılaştığını belirtti. “Acım gerçekten çok büyük. 8 ile 10 dönüm arasında buğdayım yandı, su motorlarım yandı, borularım yandı.” diyen Bulut, aynı zamanda bir traktör kazasında kardeşinin hayatını kaybetmesiyle acıların katlandığını ifade etti: “Bir aksilik de traktör kazası oldu, kardeşim öldü. Acı bir olay.”

Yangının etkisinin arttığı dönemde, yağmurun yağmasının yangının kontrol altına alınmasını kolaylaştırdığını vurgulayan Bulut, “Allah razı olsun, ekiplerimiz de çok müdahale ettiler ama yangınımız çok büyük, çok genişledi.” diyerek, yangın söndürme ekiplerine teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sabah saatlerinde Hacıyakup Mahallesi Paşalar mevkiinde yaptığı basın toplantısında, Sakarya-Bilecik sınırındaki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını müjdelemekteydi. Bakan Yumaklı’nın açıklamaları, bölgede kalp kırıklığı yaşayan çiftçiler için bir umut ışığı oldu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında ekinleri ve tarım aletleri zarar...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında ekinleri ve tarım aletleri zarar gören çiftçi Mustafa Bulut (63) zararını anlattı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında ekinleri ve tarım aletleri zarar...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında ekinleri ve tarım aletleri zarar gören çiftçi Mustafa Bulut (63) zararını anlattı.

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