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Sakarya'da Orman Yangını: Duygusal Anlatım ve Müdahale Çabaları

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yangın ortasında kalan çift, yaşadıklarını anlattı ve ormanın kaybına üzülüyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 14:35
Sakarya'da Orman Yangını: Duygusal Anlatım ve Müdahale Çabaları

Sakarya'da Orman Yangını: Hayatta Kalma Mücadelesi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devam eden orman yangını, hem doğayı hem de bölge sakinlerini etkiliyor. Bozören Mahallesi'nde evi alevlerden kurtarılan 63 yaşındaki Şadiye ve Ramazan Kaya çifti, yaşadıkları zor anları ve ormanın yok oluşuna duydukları üzüntüyü paylaştı.

Yangının Ortasında Kalan Çiftin Hikayesi

Yangın, Hacılar Mahallesi'nde iki gün önce saat 17.00 sıralarında başlamış ve hızla büyüyerek Bilecik'e sıçramıştır. Şadiye Kaya, yangından eşi tarafından arandığında haberdar olduğunu belirtirken, "Alevlerin ortasında kaldık. Söndürmek için çok koşuldu ama yine de önüne geçilemedi," dedi.

Ormanın Kaybı Üzerine Düşünceler

Ramazan Kaya ise, yangının aniden büyüdüğünü ifade ederek, can ve mal kaybı yaşamadıklarına şükrettiklerini belirtti. "Ciğerlerimiz, ormanlarımız yandı. İnsan bu güzelliklere kıyamaz," diye ekledi. Ormanların tahribatına yönelik eleştirilerini dile getiren Kaya, yaz aylarında ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Çevreden Gelen Destek ve Yangınla Mücadele

Yangın sonrası çevre illerden gelen destek ile alevlere müdahale çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları yürütürken, orman yangınının zararı daha da büyümeden önlenmeye çalışılıyor.

Ramazan Kaya, bölge sakinlerinin evlerinin etrafını bahçeye çevirip koruma amacıyla nöbet tutmaya devam ettiklerini aktararak, "Burada bira içmeye gelen insanları kovmaya çalıştık, ancak bir türlü önüne geçemedik. Bu kadar kötü niyetli olmamalıyız," dedi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını üçüncü gününde söndürülmeye...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını üçüncü gününde söndürülmeye...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

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