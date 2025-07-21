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Sakarya'da Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle iki mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 04:04
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 04:04
Sakarya'da Orman Yangını: İki Mahalle Boşaltıldı

Sakarya'da Orman Yangını Nedeniyledir İki Mahalle Boşaltıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölgedeki iki mahallede ciddi tedbirler alınmasına neden oldu. Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkış gösteren yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Alevlerin Yayılması ve Tahliye Çalışmaları

Alevlerin hızla yayılması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. İtfaiye ve destek ekipleri, kepçe, arazöz ve iş makineleri ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürmektedir.

Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde, alevlerin sardığı üç evde söndürme çalışmaları devam ederken, hayvanlar güvenli bölgelere aktarılmıştır. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine destek olmaktadır.

Köylülerin Müdahalesi ve Tehlike

Köy sakinlerinden Mustafa Çam, olayla ilgili yaptığı açıklamada, köylülerin yangına müdahale için çaba gösterdiğini ifade etti. Çam, "Bu köyde elimizden geldiği kadar soğutma çalışması yaptık ama yeterli olmadı. Şu anda 22 hane kalıyor, 3 ev yandı, köy tamamen boşaltıldı." dedi.

Köyün boşaltılmasının ardından tehlikenin büyük ölçüde azaldığını belirten Çam, ormanlık alandaki alevlere her bölgede etkili müdahalenin yapılamadığını aktardı. Yangınla mücadele için bölgeye çevre il ve ilçelerden Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve yardım kuruluşları yönlendirilmiş durumdadır.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin sardığı 3 evde ekipler söndürme çalışması yapıyor. Hayvanların güvenli bölgeye alındığı mahallede, köy sakinleri de çalışmalara yardım ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin sardığı 3 evde ekipler söndürme çalışması yapıyor. Hayvanların güvenli bölgeye alındığı mahallede, köy sakinleri de çalışmalara yardım ediyor.

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