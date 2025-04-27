Sakarya'da Otomobil Bariyerlere Saplandı, İki Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'da Korkunç Kaza: 2 Yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere saplanan otomobil içindeki iki kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Karasu'dan Adapazarı istikametine seyreden S.A. idaresindeki 54 SD 570 plakalı otomobil, Söğütlü ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza sonrasında sürücü S.A. ve yanındaki yolcu S.G. araçta sıkışarak yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

İtfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için otomobilin tavanını keserek müdahalede bulundu. Ardından, yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi.

Kaza sonrası yolda oluşan trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Bariyerlere saplanan otomobil, olay yerine gelen iş makineleri ile kaldırıldı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.