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Sakarya'da Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:59
Sakarya'da Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Eski Karasu yolu üzerindeki Dudu köy mevkisinde gerçekleşen kazada, U.Y. tarafından kullanılan 54 FS 828 plakalı araç, gece saatlerinde takla atarak yol kenarına devrildi.

Olay Sonrası Gelişmeler

Kaza sonrası, sürücü U.Y. ve yanındaki yolcu Ramazan D. (25) yaralanmış bir şekilde araçtan çıkarıldı. Olayı öğrenen sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Ramazan D'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, U.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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