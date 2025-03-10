Sakarya'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:22
Sakarya'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 10 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 5'i çocuk toplamda 10 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

A.K. yönetimindeki 81 BK 499 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde B.Ö. tarafından sürülen 41 TN 832 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucunda hem sürücüler hem de hafif ticari araçta bulunan 5'i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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