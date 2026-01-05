Sakarya’da Özel Gereksinimli Bireylerin Ailelerine İletişim Eğitimi

SGM'de düzenlenen seminerde ailelere iletişim becerileri öğretildi

Sakarya’da Sosyal Gelişim Merkezi (SGM)’nde gerçekleştirilen seminere, özel gereksinimli bireylerin aileleri katıldı. Prof. Dr. Yurdanur Dikmen tarafından verilen eğitimde katılımcılara sağlıklı ve etkili iletişimin temel taşları anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda; sağlıklı iletişim kurma yolları, empati geliştirme, bireyler arası sınır koyma ve duyguların doğru ifade edilmesi gibi başlıklara öncelik verildi. Prof. Dr. Dikmen, özellikle özel gereksinimli bireylere sahip ailelerde iletişimin aile bütünlüğü üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Seminer, erişilebilirlik ilkesi gözetilerek düzenlendi. İşitme engelli bir katılımcı için özel düzenleme yapıldı; seminere katılan işitme engelli bir baba, işaret dili tercümanı eşliğinde programı takip etti. Uzmanın anlatımları anlık olarak işaret diline çevrilerek, engelli bireyin eğitim sürecine aktif katılımı sağlandı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

