Sakarya'da Polis Memuruna Ait Araçta Kaleşnikof ve Tabancalar Bulundu: 3 Tutuklama

Sakarya'da Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya'da, 24 Mayıs'ta bir polis memurunun aracında gerçekleştirilen operasyonda toplam 9 kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir aracı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu. Araçta yapılan arama neticesinde 25 şarjör ve 77 fişek ile birlikte söz konusu silahlar ele geçirildi.

Tutuklanma Süreci

Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru M.A.K. ile birlikte, soruşturma kapsamında yakalanan Z.B. ve H.K.'nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, hakimlik tarafından tutuklandı.

Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.