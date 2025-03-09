Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adapazarı'nda çıkan silahlı çatışmada Fatih Tunç yaşamını yitirdi, iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 21:52
Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleşen silahlı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi ve henüz belirlenemeyen nedenlerle Fatih Tunç (36) ile E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.C.Ş., elindeki tüfekle Tunç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tunç, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, baba ve oğul olan E.Ş. ve O.C.Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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