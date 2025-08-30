DOLAR
Sakarya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Karasu'da gerçekleşen silahlı saldırıda 35 yaşındaki Ömer A. hayatını kaybetti, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K. hafif yaralandı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:11
Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde meydana gelen saldırıda, yürüyen Ömer A. (35) tabancayla vuruldu. Olayda yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K. ise seken kurşunla yaralandı.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta yürüyen Ömer A.'ya, plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Saldırgan, olay sonrasında kendisini bekleyen kişilerin bulunduğu otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda Ömer A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yanında bulunan M.Ö.K.'ye seken kurşun isabet etti.

Müdahale ve soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi ve her iki yaralı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Ömer A. hastanede hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.Ö.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kaydı

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen iki kişiden elinde tabanca olan şüphelinin arkasından yaklaşarak Ömer A.'ya ateş ettiği ve daha sonra şüphelilerin otomobile binerek kaçtıkları anlar yer alıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, yanında bulunan çocuk yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

