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Sakarya'da Silahlı Saldırı: Azerbaycanlı Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da bir kadın, erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:35
Sakarya'da Silahlı Saldırı: Azerbaycanlı Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayında, Azerbaycan uyruklu 32 yaşındaki kadın Şelale M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta gerçekleşti. Yolda yürüyen Şelale M., erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.A. (45) tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 6 adet mermi kovanı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Yakalandı

Olay sonrası kaçan A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kadının Geçmişi

Bir çocuk annesi olan Şelale M.’nin, yaklaşık bir yıl önce eşinden boşandığı ve bir süredir A.A. ile görüşmekte olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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