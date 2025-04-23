Sakarya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Sapanca İlçesinde Trajik Olay

Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'ta meydana gelen olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı. 29 yaşındaki İ.Y., arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu tek katlı prefabrik evin balkonunda, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla başından vuruldu.

Olayın hemen ardından, sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, İ.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk babası olan İ.Y.'nin cenazesi, olaya ilişkin yapılan incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay esnasında evde bulunan 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.