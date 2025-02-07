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Sakarya'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:56
Sakarya'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Sakarya'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, geç saatlerde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Olay, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, Sapanca yönünde ilerleyen başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin plakası ve kimliği henüz tespit edilemedi.

Olayda sürücü K.T. ile yanında bulunan Mert Elter (21) yaralandı. Hızla olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hemen Sapanca Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen Mert Elter kurtarılamadı. K.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için titiz bir çalışma yürütüyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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