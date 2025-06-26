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Sakarya'da Spor Etkinlikleri ile Uyuşturucu Bağımlılığına Dikkat Çekildi

Sakarya'da öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklerde, sporun bağımlılıktan koruyucu etkisine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:06
Sakarya'da Spor Etkinlikleri ile Uyuşturucu Bağımlılığına Dikkat Çekildi

Sakarya'da Spor Etkinlikleri ile Uyuşturucu Bağımlılığına Dikkat Çekildi

Sakarya'da, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlikler, gençlerde uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğinde, "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla gerçekleştirilen program, Serdivan Spor Salonu'nda düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Önemli olan çocukların bağımlılığa bulaşmadan, önleyici tedbirlerle bulaşmamasını sağlamamızdır" dedi.

Spor Etkinliklerinin Detayları

Etkinlikte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için spor aktivite alanları oluşturuldu. Ayrıca, bilgilendirme stantları açılarak, katılımcılara bilgi verildi.

Protokol konuşmalarından sonra gerçekleştirilen okçuluk gösterisi beğeni toplarken, "İki Ekmek" adlı kısa filmde madde bağımlılığının etkileri vurgulandı.

Cemil Boz, sporun çocukları uyuşturucu bağımlılığından uzak tutma hedefinin altını çizerek, "Boş vakitlerini sporla değerlendirsinler; belki de ileride bunu meslek haline dönüştürsün" ifadesini kullandı.

Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, bağımlılığın toplum ve ailenin en büyük problemlerinden biri olduğunu vurgulayarak, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini dile getirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Şeniz Atan da, koruyucu ve önleyici hizmetlerin bu mücadelede önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Etkinlik boyunca katılımcılar, tenis, güreş, masa tenisi ve voleybol gibi spor aktivitelerine katılarak, keyifli vakit geçirdi.

Bu tür girişimlerin, gençlerin sağlıklı yaşam tarzı benimsemelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Sakarya'da "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında...

Sakarya'da "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğinde, "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, gençlerde uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Sakarya'da "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında...

Sakarya'da "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğinde, "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, gençlerde uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

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