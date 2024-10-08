Sakarya'da Suç Örgütlerine Operasyon: 11 Gözaltı

Sakarya'da Suç Örgütlerine Büyük Darbe

Sakarya'da gerçekleştirilen etkili bir operasyonla, kentte faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütüne yönelik kapsamlı bir baskın düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Operasyonda Gözaltına Alınanlar

Gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütlerinin liderleri arasında yer alan S.D. ve İ.A.'nın da aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar arasında organize suçlar ve yağma da bulunuyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

Zanlıların ikametgahları ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 111 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, suç örgütlerinin gerçekleştirdiği yağma eylemlerine dair malzemeler de bulundu.

Bu operasyon, Sakarya'daki asayişi sağlamak ve suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.