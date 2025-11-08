Sakarya'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: Garson Yaralandı

Sakarya’da tekel bayisine silahlı saldırı: Yan işletmede çalışan garson yaralandı

Olayın Detayları

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tekel bayisine bir araçtan silahla ateş açılması sonucu yan işletmede çalışan bir garson yaralandı. Olay dün gece saat 23.15 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tekel bayisi sahibi T.T. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.S.K. adlı şüpheli, 34 KRD 330 plakalı BMW araçla iş yerinin önüne geldi. Şüpheli, araç içerisinden iş yerine doğru art arda ateş açtı.

Kurşunlardan bazıları tekel bayisine isabet etti. Seken bir merminin çekirdeği ise yan işletmede garson olarak çalışan N.T.’nin sol koluna isabet etti. Yaralı garson, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. N.T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma ve Kaçış

Saldırının ardından şüpheli F.S.K., olay yerinden aracıyla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

