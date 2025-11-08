Sakarya'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: Garson Yaralandı

Sakarya Serdivan'da tekel bayisine 34 KRD 330 plakalı araçtan ateş açıldı; sekme mermiyle yan işletmede çalışan garson N.T. sol kolundan yaralandı, şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:51
Sakarya'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: Garson Yaralandı

Sakarya’da tekel bayisine silahlı saldırı: Yan işletmede çalışan garson yaralandı

Olayın Detayları

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tekel bayisine bir araçtan silahla ateş açılması sonucu yan işletmede çalışan bir garson yaralandı. Olay dün gece saat 23.15 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tekel bayisi sahibi T.T. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.S.K. adlı şüpheli, 34 KRD 330 plakalı BMW araçla iş yerinin önüne geldi. Şüpheli, araç içerisinden iş yerine doğru art arda ateş açtı.

Kurşunlardan bazıları tekel bayisine isabet etti. Seken bir merminin çekirdeği ise yan işletmede garson olarak çalışan N.T.’nin sol koluna isabet etti. Yaralı garson, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. N.T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma ve Kaçış

Saldırının ardından şüpheli F.S.K., olay yerinden aracıyla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE TEKEL BAYİSİNE BİR ARAÇ İÇERİSİNDEN SİLAHLA ATEŞ AÇILDI. PANİĞE...

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE TEKEL BAYİSİNE BİR ARAÇ İÇERİSİNDEN SİLAHLA ATEŞ AÇILDI. PANİĞE SEBEP OLAN OLAYDA YAN İŞLETMEDE ÇALIŞAN BİR GARSON YARALANDI.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE TEKEL BAYİSİNE BİR ARAÇ İÇERİSİNDEN SİLAHLA ATEŞ AÇILDI. PANİĞE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik