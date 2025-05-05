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Sakarya'da Trafik Kazası: İki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı iki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 23:12
Sakarya'da Trafik Kazası: İki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Feci Kaza: İki Kadın Öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 54 EK 410 plakalı otomobilin çarptığı Nermin Ayas (59) ve Necmiye Ayas (55) yaşamını yitirdi. Olay, Yenimahalle Servetiye Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

H.K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarparak onların feci şekilde hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınıp emniyete götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kadınların birlikte yürüyüp yola çıkmadan önceki halleri ve kazanın ardından sürücünün panikleyerek araçtan inmesi anları yer alıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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