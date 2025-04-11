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Sakarya'da Trajik Yangın: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında 3 ve 4 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Yangın sonrası aile büyük bir acı yaşadı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:27
Sakarya'da Trajik Yangın: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Felaket!

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark Mahallesi Seferler Sokak'ta, O.B.'ye ait prefabrik evde çıkan yangın, 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğun hayatına mal oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak veren yangın, çevredeki sakinler tarafından hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Acı Tatbikat

Yangının ardından evde yapılan incelemede, Ç.K. (4) ve C.K. (3)’nın cansız bedenleri bulundu. Olayda yaralanan anne D.K. (35), hemen hastaneye kaldırıldı.

Baba S.K. (38) olay yerinde güçlükle ayakta dururken, sinir krizi geçirdi. Aile, bu acı olayla büyük bir yıkım yaşadı.

Olay yerine gelen Kaymakam Senanur Tunalı ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, durumu yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Bu trajik olay, Sakarya'da büyük bir üzüntü yarattı ve aile için unutulmaz bir acıya dönüştü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında 2 çocuk hayatını...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında 2 çocuk hayatını...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybetti.

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