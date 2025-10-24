Sakarya'da Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu 30 Ekim'de Başlıyor

Sakarya Üniversitesi 5. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumuna Ev Sahipliği Yapıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), İletişim Fakültesi öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Sempozyum, SAÜ İletişim Fakültesi ile TÜBİTAK, Film Araştırmaları Derneği ve Adapazarı Belediyesi işbirliğinde düzenleniyor. Bu yılın teması Siyasal İletişim Bağlamında Türk Dış Politikasında Barış Diplomasisi olarak belirlendi ve akademisyenler iki gün boyunca bildirilerini sunacak.

Program ve Öne Çıkan Konuşmacılar

Sempozyumda Azerbaycan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçilerinin katılımı bekleniyor. Uluslararası ve yerli akademisyenlerin yer alacağı oturumlarda dikkat çeken konuşmalar arasında Prof. Dr. Alan Neil Shapiro'nun Kültürel mi Yoksa Teknolojik Bir Simülasyonda mı Yaşıyoruz? başlıklı sunumu, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Göksun'un Yapay Zeka Çağında Sübversif Faaliyetler, Bilişsel Güvenlik ve Toplumsal Dayanıklılık başlıklı konuşması ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar'ın Dijital Bağımlılık ve Biz konulu sunumu öne çıkıyor.

Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın Değerlendirmesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve SAÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin son 10 yılda insani ve barış diplomasisini önceleyen bir dış politika stratejisi benimsediğini vurguladı. Aslan, Türkiye'nin askeri diplomasi değil, barış diplomasisi yürüttüğünü kaydetti.

Aslan, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Türkiye'nin başından beri barışı önceleyen söylemleri olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından arabulucu kabul edilmesinin sempozyum konusunun belirlenmesinde itici güç olduğunu belirtti.

Aslan, Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde Karabağ sorununda 10 yılı aşkın sürenin Türkiye tarafından barışçıl yöntemlerle yönetildiğine dikkat çekti. Yakın dönemde Mısır'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Türkiye'nin ABD, Katar ve Mısır ile masada yer aldığını hatırlatan Aslan, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yaptığı zulmü konuşuyoruz ifadesini kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki devletli çözümü ve barışı sürekli vurguladığını aktardı.

Aslan, Türkiye'nin hem Arap dünyasında hem de küresel diplomaside ulaştığı konumun bu süreçlerle özetlendiğini belirterek, akademik ortamda Türk dış politikasında yürütülen insani ve barış diplomasisini tartışmamız gerektiği kanaatine vardık ifadesiyle sempozyumun amacını özetledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve SAÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.