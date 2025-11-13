Sakarya'da Uyuşturucu Baskını Film Gibi: Klozete Döktüler

Adapazarı ve Akyazı'da eş zamanlı operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri klozete dökme ve saklamaya çalışma anları kameraya yansıdı.

Adreslerde yürütülen aramalarda ele geçirilenler arasında 1 kilo 524 gram sentetik cannabinoid, 107 gram ketamin (metamfetamin hammaddesi), 70 gram bonzai yapımında kullanılan aseton, 3.49 gram metamfetamin, 0.2 gram kokain yer aldı. Ayrıca 2 adet hassas terazi, 3 bin 90 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, bir adet ucu yanık poşet ile bonzai yapmakta kullanılan kap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler R.B. (25), E.Ö. (33) ve Ş.M. (38) olarak kaydedildi. Yapılan sorgulamalarda R.B.'nin 'silahla tehdit' suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Görüntülerde, şüphelilerin ele geçirilen bazı maddeleri klozete döküp saklamaya çalıştığı ve bu çabalarının saniye saniye kayda geçtiği görülüyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SAKARYA’DA POLİS EKİPLERİNCE ADAPAZARI VE AKYAZI İLÇELERİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN ANLAR YAŞANDI. OPERASYON SIRASINDA ŞÜPHELİLERİN BAZI UYUŞTURUCU MADDELERİ KLOZETE DÖKMEYE VE SAKLAMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.