Sakarya'da Uyuşturucu Baskını Film Gibi: Klozete Döktüler

Sakarya'da düzenlenen iki operasyonda 3 kişi yakalandı; uyuşturucular klozete dökülüp saklanmaya çalışılırken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:45
Adapazarı ve Akyazı'da eş zamanlı operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri klozete dökme ve saklamaya çalışma anları kameraya yansıdı.

Adreslerde yürütülen aramalarda ele geçirilenler arasında 1 kilo 524 gram sentetik cannabinoid, 107 gram ketamin (metamfetamin hammaddesi), 70 gram bonzai yapımında kullanılan aseton, 3.49 gram metamfetamin, 0.2 gram kokain yer aldı. Ayrıca 2 adet hassas terazi, 3 bin 90 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, bir adet ucu yanık poşet ile bonzai yapmakta kullanılan kap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler R.B. (25), E.Ö. (33) ve Ş.M. (38) olarak kaydedildi. Yapılan sorgulamalarda R.B.'nin 'silahla tehdit' suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Görüntülerde, şüphelilerin ele geçirilen bazı maddeleri klozete döküp saklamaya çalıştığı ve bu çabalarının saniye saniye kayda geçtiği görülüyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

