Sakarya'da Yasa Dışı Bulunan Kraliyet Pitonu Ele Geçirildi

Sakarya'da Yasa Dışı Piton Ele Geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bir iş yerinde yasa dışı olarak bulundurulan kraliyet pitonu jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında, Y.Y.K'nin (21) iş yerinde arama yapıldı.

Denetim ve Cezai İşlem

Denetim sonucunda, iş yerinde bulunan kraliyet pitonu görevli ekipler tarafından bulundu ve koruma altına alındı. Olayla ilgili olarak Y.Y.K’ye idari para cezası uygulandı. Yılan ise Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Bu olay, yasa dışı yaban hayatı ticaretine karşı yürütülen denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya'da bir iş yerinde yasa dışı bulundurulan "kraliyet pitonu" ele geçirildi.