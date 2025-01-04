Sakarya'da Yaya Geçidinde İki Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Sakarya'da Yaya Geçidinde Korkunç Kaza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen örneği az görülür bir kaza, 2 Ocak tarihinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Embiye K. (64) adlı kadının başından geçti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu korkunç olay, 15 Temmuz Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi'nin birleşimindeki dönel kavşakta gerçekleşti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, ilk çarpan araç, M.D. yönetimindeki 54 FK 734 plakalı otomobil oldu. Bu çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yola düştü. Ancak işin trajik yanı, kaza sonrası yaşandı. Kazanın üzerinden sadece 5 dakika geçtikten sonra, M.G. idaresindeki 54 UC 102 plakalı otomobil, yaralı kadının etrafında toplanan kalabalığa ve yerde yatan Embiye K.'ye çarptı.

Yaralı Kadının Durumu

Kazanın ardından, sağlık görevlileri hemen müdahale ederek Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. Embiye K.'nin durumu ağır olması nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaza anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Embiye K.'ye çarpan otomobilin yanı sıra, kazanın ardından toplanan kalabalığın yaşananlara nasıl tepki verdiği de net bir şekilde görünmektedir.