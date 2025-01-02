Sakarya'da Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Tutuklama

Sakarya'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Tutuklama

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Arabacıalanı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine bıçak ve delici aletlerle saldırdı.

Olayda yaralanan Bakır Şahan S. (21), hastaneye kaldırılmasına rağmen müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı N.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmalarda şüpheli A.O.G'yi (17) gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.