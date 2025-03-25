Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Sakarya'da uygulanan 'Depozitosu Olan Ambalajlar' projesi, yıl sonuna kadar tüm Türkiye'de devreye girecek.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:14
Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

DEPOZİTOSU OLAN AMBALAJLAR UYGULAMASI GENİŞLİYOR

Çevre Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, İstanbul ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilmek üzere hazırlıklara başladı. Ancak, dört ay süresince yalnızca Sakarya'da uygulama süregeliyor.

SENE SONUNA KADAR YAYILACAK

Başlangıçta 2024 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de geçerli olacağı belirtilen DOA uygulaması, şu an için yalnızca Sakarya'da pilot proje olarak sürdürülmekte. Mart 2025 itibarıyla uygulamanın diğer illere ne zaman yayılacağı merakla bekleniyor.

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Depozito Yönetim Sistemi (DYS), tüketicilerin satın aldıkları ürün ambalajları için belirli bir depozito ücreti ödemesini ve bu ambalajları belirlenen noktalara iade ettiklerinde ücretlerini geri almalarını sağlayan bir sistemdir. Amaç, tek kullanımlık cam, plastik ve alüminyum ambalajların geri dönüşüm oranlarını artırmak, doğal kaynakları korumak ve karbon emisyonlarını azaltmaktır.

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

MOBİL UYGULAMA İLE DYS’YE GİRİŞ

Uygulamanın en dikkat çekici yönlerinden biri, mobil uygulamasıyla ambalaj iade işlemlerinin kolaylaştırılmasıdır. Android ve iOS platformlarına ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, ambalajların üzerindeki karekodların okutulmasıyla çalışmaktadır. İade edilen her ambalaj için belirlenen depozito bedeli, tüketicinin sanal cüzdanında birikmekte ve bu bakiye, anlaşmalı restoranlar ve marketlerde harcanabilmektedir.

Türkiye Emlak Katılım Bankası altyapısıyla sağlanan e-cüzdan entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, biriktirdikleri depozito bedellerini banka hesaplarına transfer edebilir veya çeşitli POS cihazlarında ödeme yapabilirler.

İSTANBUL’DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sakarya'daki başarılı uygulamanın ardından, İstanbul'da da çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi. Ancak, 79 il için henüz net bir takvim veya başlangıç tarihi açıklanmamıştır.

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