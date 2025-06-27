Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı

Sakarya'daki Orman Yangını Tehlike Saçıyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Hacıyakup Paşalar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, hızla Bilecik tarafına da sıçradı. Yangının, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne kadar ulaşması, bölge halkını tedirgin etti.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangının seyri hakkında bilgi verirken, "Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Genel Müdürlükten gerekli destek talepleri de ettik," dedi.

Evlerinden Tahliye Edilenler Var

Yangının etkisinin arttığı bölgede, Köprücek köyünden 15 kişinin tedbir amaçlı olarak evlerinden tahliye edildiği de bildirildi. Vali Sözer, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, vatandaşların güvenliğini önceliklendirdiklerini ifade etti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.