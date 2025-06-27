Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı: Muratlar Mahallesi Tahliye Edildi

Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafını etkisi altına aldı. Hacıyakup Paşalar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Yangın ile ilgili çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgedeki yangın söndürme ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahaleyi artırmış durumda. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Bilecik'e sirayet ettiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik." dedi.

Muratlar Mahallesi Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle Köprücek köyünden 15 kişi tedbir maksatlı evlerinden tahliye edildi. Bununla birlikte Alıçlar köyü ve Muratlar Mahallesi'ndeki diğer sakinler de güvenlik önlemleri gereği tahliye ediliyor. Çok sayıda büyükbaş hayvan da güvenli bölgelere naklediliyor.

Yangın Söndürme Ekipleri Sahada

Yangının söndürülmesi için İHA, helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personel görevlendirildi. Vali Sözer, bölgede kurulan koordinasyon merkezinde olayları yakından takip ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm önlemler alınmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.