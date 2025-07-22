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Sakarya'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi: Tahribat Üzerine Tüyler Ürperten Manzaralar

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 gündür süren orman yangınları, dron ile havadan görüntülendi. Tahribatın boyutları gözler önüne serildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 20:49
Sakarya'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi: Tahribat Üzerine Tüyler Ürperten Manzaralar

Sakarya'nın Geyve ilçesi, son üç gündür süren orman yangını nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya. Hacılar Mahallesi'nde pazar günü saat 17.00'de başlayan yangın, dün itibarıyla Bilecik'e sıçradı ve tahribatın boyutları dron ile görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle Geyve'nin Taşoluk, Kozan, Bozören ve Bayat mahalleleri arasındaki ormanlık alanlarda yangın hızla yayıldı. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerle mücadele etmekte kararlıdır.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için Sakarya Nehri'nden su alan helikopterler, yangını büyümeden söndürmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, Sakarya ve çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazözler de ulaşabildikleri alanlarda soğutma ve söndürme işlemleri gerçekleştiriyor.

Yangın nedeniyle tahrip olan ormanlık alanların havadan görüntülerinin kaydedilmesi, üzücü bir manzarayı gözler önüne seriyor. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ederken, bölge halkı ve ekosistem için tehlikeler büyümeye devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üç gündür süren orman yangının oluşturduğu tahribat dronla...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üç gündür süren orman yangının oluşturduğu tahribat dronla kaydedildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üç gündür süren orman yangının oluşturduğu tahribat dronla...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üç gündür süren orman yangının oluşturduğu tahribat dronla kaydedildi.

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