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Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'da çıkan orman yangınında ekipler, alanı kontrol altına alırken soğutma ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 20:00
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'daki Orman Yangınında Gelişmeler

Sakarya, 27 Haziran'da başlayan ve Bilecik sınırına sıçrayan orman yangını ile mücadele ediyor. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yer yer çıkan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Yangın Kontrol Altında

Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisi'ndeki ormanlık alanda sürdürülen yangın söndürme çalışmaları sonucunda bu sabah yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler, kontrol altına alınan alevlerin etkisini yitirdiği alanlarda soğutma işlemlerine devam ederken, sarp arazide yangın hala yer yer sürmekte.

Hızla Müdahale Ediliyor

Bu sabah erken saatlerde tekrar alevlenen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin müdahale anları, havadan görüntülenerek geniş bir kapsamda destek sağlanmış oldu.

Yangın bölgesindeki çalışmalara helikopter yanı sıra dozer, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da devam edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Sakarya-Bilecik sınırında yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu.

Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma...

Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, yer yer çıkan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma...

Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, yer yer çıkan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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