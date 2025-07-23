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Sakarya'daki Orman Yangınına 3. Gününde Müdahale Devam Ediyor

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınına müdahale sürerken, Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift yönlü kapatıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:43
Sakarya'daki Orman Yangınına 3. Gününde Müdahale Devam Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan orman yangını, Bilecik tarafına sıçradı ve 3. gününde kontrol altına alma çalışmalarına devam ediliyor. Yangın, Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkmış, 21 Temmuz'da Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçerek 4 köyün boşaltılmasına sebep olmuştur.

Yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ederken, hava araçları gece boyunca karadan yapılan müdahalelerin ardından günün ilk saatlerinde yeniden devreye girdi.

Büyük oranda kontrol altına alındığı bildirilen yangının tamamen söndürülmesi için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde söndürme çalışmaları sürmektedir. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle yanıcı alevler ve dumanların ortaya çıkması nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 0-22. kilometreleri arası, yangının tekrar artmasından dolayı geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Osmaneli OSB Kavşağı üzerinden alternatif yollarla sağlanmaktadır," denildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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