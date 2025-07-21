Sakarya'daki Orman Yangınında Müdahale Süreci: 13 Helikopter ve 8 Uçakla Çalışmalar Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Sakarya'nın Geyve ilçesi'nde çıkan orman yangını ile ilgili önemli bilgiler verdi. Polat, "Şu anda 13 helikopter ve 8 uçakla yangına müdahale ediyoruz. Kısmen kontrol altına alındı denilebilir ancak iki noktada yeniden parlamalarla alevlerle tekrar mücadeleye giriştik." dedi.

Yangının etkili olduğu Taşoluk Mahallesi'ni ziyaret eden Polat, bölgedeki durumu gözlemleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın Yönetim Aracı'nın bulunduğu alanda gazetecilere açıklama yapan Polat, dün saat 17.10 sularında Bozören Mahallesi yakınlarında çıkan alevlere ilk müdahalenin 15 dakika içerisinde yapıldığını belirtti.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yayıldığını hatırlatan Polat, "Mahallenin tahliye edildiğini" vurguladı. Orman teşkilatının özverili çalışmaları ile alevlerle cansiperane bir mücadele verildiğini ekledi.

Polat, bölgeye gönderilen hava araçlarının sabah saatlerinde yoğun duman nedeniyle havalanamadığını, dumanın dağılmasıyla çalışmaların hızlandığını söyledi. Yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade eden Polat, "Yangın şu an için kontrol altında, fakat iki noktada yeniden parlamalarla oluşan alevlerle tekrar mücadele ediyoruz," şeklinde konuştu.

Yangın sonrası Taşoluk Mahallesi'nde az sayıda yanan ev bulunduğunu da belirten Polat, yangın alanının başlangıçta yaklaşık 1500 hektar civarında olduğunu tahmin ettiklerini, kesin bilgilerin önümüzdeki günlerde belirleneceğini duyurdu.

Sarp arazinin yangınla mücadelede zorluklar yarattığını dile getiren Polat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Ankara'daki Yangın Harekat Merkezi'nden yangını uzaktan takip ettiğini açıkladı. Polat, "Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde yangını tam olarak kontrol altına almayı umuyoruz," dedi.

İklim değişikliği nedeniyle bu bölgedeki yangınların artış gösterdiğine dikkat çeken Polat, vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmamaları yönünde uyarıda bulundu. Şunları da ekledi: "Lütfen, ateş değil, kıvılcım oluşturabilecek hiçbir faaliyette bulunmayalım. Önümüzdeki hafta çok kritik; Türkiye'nin ormanları yanmasın, yeşil vatanımızı koruyalım."

Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangını sonrası boşaltılan Taşoluk Mahallesi'ne gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Sakarya'da incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangını sonrası boşaltılan Taşoluk Mahallesi'ne gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Sakarya'da incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.