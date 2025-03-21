Sakarya'dan Yerli Feromon: Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Çözüm

Sakarya Üniversitesi'nden akademisyenler, kahverengi kokarca ile mücadele için yerli feromon geliştirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:36
Sakarya'dan Yerli Feromon: Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Çözüm

Sakarya'da akademisyenler tarafından geliştirilen yerli feromon, bitkilere ve tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca ile mücadelede umut vaat ediyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknokent laboratuvarlarında, SAÜ Kimya Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Mustafa Zengin, Prof. Dr. Mustafa Arslan ve Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu'nun yanı sıra Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, bu istilacı türün zararlarını önlemek amacıyla bu feromonu üretmeyi başardı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "TutSAK" feromonunun tanıtımı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Kibar Ak, kahverengi kokarcanın tarım üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Fındığın ekonomik değerinin önemli olduğunu belirterek, kahverengi kokarca ile mücadele yöntemlerini bulmanın gurur verici olduğunu ifade etti. Yerli ve milli üretim ile bu sorunun kısa sürede çözüleceğine inandığını" açıkladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da projeye katkıda bulunan akademisyenlere teşekkür etti. Kocacık, "Tarım müdürlüklerimiz bu konuda hassasiyetle çalışıyor. Hocalarımızın ürettiği bu ürün sayesinde topraklarımızı bu zararlılardan temizleyeceğiz," dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, bu istilacı türle mücadele için akademisyenlerle sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Alemdar, "Tarım ve yeşilin düşmanı olan kahverengi kokarcanın bir an evvel yok edilmesi için seferberlik içinde olmalıyız,” dedi.

Son olarak, Prof. Dr. Mustafa Zengin, "TutSAK" feromonunun üretim süreci, özellikleri ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgiler vererek, akademik çalışmanın önemine dikkat çekti.

Sakarya'da akademisyenlerin ürettiği yerli feromon, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren...

Sakarya'da akademisyenlerin ürettiği yerli feromon, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TutSAK" feromonun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya'da akademisyenlerin ürettiği yerli feromon, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren...

Sakarya'da akademisyenlerin ürettiği yerli feromon, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TutSAK" feromonun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

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