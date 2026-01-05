Sakarya İtfaiyesi 2025 Raporu: 5.194 Yangına Müdahale

Sakarya İtfaiyesi 2025 Faaliyet Raporu Açıklandı
Kent genelinde binlerce müdahale, yüzlerce söndürülen yapı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre ekipler, kent genelinde toplam 5.194 yangına müdahale etti.
Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yaparak yıl boyunca yoğun mesai harcadı. Bu süre içinde 676 bina, 264 iş yeri ve 361 araç yangını söndürüldü.
Raporda özellikle kentin güney kesimlerinde orman yangını vakalarının yoğunlaştığına dikkat çekildi. Bu bölgede itfaiye ekipleri 55 orman yangınını kontrol altına aldı.
Toplamda 5.194 olayla mücadele eden Sakarya İtfaiyesi, gelen binlerce ihbarı değerlendirerek muhtemel faciaların önüne geçti ve kamu güvenliğinin korunmasında kritik rol oynadı.
